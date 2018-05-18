اليمن: إيران تبتز المجتمع ‏الدولى عبر دعم الحوثيين وإطالة أمد الحرب

اليمن: إيران تبتز المجتمع الدولى عبر دعم الحوثيين وإطالة أمد الحربالجمعة، 18 مايو 2018 10:31 م
أكد رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر، أن إيران تواصل دعمها لمليشيا الحوثى بالمال والسلاح وتطيل أمد الحرب فى اليمن لابتزاز المجتمع الدولى والقضاء على أى فرص للسلام.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن دغر -خلال لقائه فى العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة مع القائم بأعمال السفير الصينى لدى اليمن جين هوي- قوله إن مليشيا الحوثى هى التى أشعلت الحرب، وبيدها إنهائها عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية فى تسليم السلاح والانسحاب من المدن التى لازالت تسيطر عليها.
ولفت إلى أن إنهاء الانقلاب وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها للحل السياسى هو أقصر الطرق لتحقيق السلام فى اليمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن الحكومة الشرعية كانت ولازالت وستظل حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.
وأعرب المسئول اليمنى عن ثقته فى الدور الصينى الفاعل على المستوى الثنائى أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لممارسة مزيد من الضغوط ضد إيران للكف عن مشروعها التدميرى فى اليمن، ووقف تدخلها السافر فى الشؤون الداخلية.
من جهته، أكد القائم بأعمال السفير الصينى حرص بلاده على تحقيق السلام فى اليمن واستعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب عبر تنفيذ مرجعيات الحل السياسي.
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