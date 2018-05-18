اليمن: إيران تبتز المجتمع ‏الدولى عبر دعم الحوثيين وإطالة أمد الحرب

(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر، أن ‏إيران تواصل دعمها لمليشيا الحوثى بالمال ‏والسلاح وتطيل أمد الحرب فى ‏اليمن لابتزاز المجتمع ‏الدولى والقضاء على أى فرص ‏للسلام.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن دغر -خلال لقائه فى العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة مع القائم ‏بأعمال ‏السفير الصينى لدى اليمن جين هوي- قوله إن ‏مليشيا ‏الحوثى هى التى أشعلت الحرب، ‏وبيدها إنهائها ‏عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية ‏فى تسليم ‏السلاح والانسحاب من المدن التى لازالت ‏تسيطر ‏عليها.

ولفت إلى أن إنهاء ‏الانقلاب ‏وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ‏للحل ‏السياسى هو أقصر الطرق لتحقيق السلام فى ‏اليمن ‏والاستقرار للمنطقة والعالم.‏

وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن الحكومة ‏الشرعية ‏كانت ولازالت وستظل حريصة على تحقيق ‏السلام ‏الشامل والعادل، انطلاقاً من مسؤوليتها ‏الوطنية ‏والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.‏

وأعرب المسئول اليمنى عن ثقته فى الدور الصينى ‏الفاعل على ‏المستوى الثنائى أو عبر الأطر الدولية ‏ممثلة بالأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن، لممارسة مزيد من ‏الضغوط ‏ضد إيران للكف عن مشروعها التدميرى فى ‏اليمن، ‏ووقف تدخلها السافر فى الشؤون الداخلية.‏

من جهته، أكد القائم بأعمال السفير الصينى حرص ‏بلاده ‏على تحقيق السلام فى اليمن واستعادة الدولة ‏الشرعية ‏وإنهاء الانقلاب عبر تنفيذ مرجعيات الحل ‏السياسي.‏