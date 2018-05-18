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الجمعة، 18 مايو 2018 02:01 م
خالد صلاح
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السعودية تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى أحداث غزة

الجمعة، 18 مايو 2018 01:37 م
السعودية تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى أحداث غزة غزة
أ ش أ
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أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، اليوم الجمعة، ما يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل حاليا من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والذى تسبب مؤخرا فى سقوط العديد من الشهداء وإصابة الكثير من الأبرياء المدنيين، داعية جميع الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان لتبنى القرار المطروح أمام المجلس الذى يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية بتوافق الآراء.

وأكد السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين فى استعادة حقوقهم المشروعة، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، خلال كلمة المملكة بالجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.


ودعا الواصل، المجتمع الدولى للقيام بما يجب القيام به وبذل كافة الجهود للوقف الفورى للعنف والقتل ضد الشعب الفلسطينى، ومطالبة قوة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل على إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات وعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضى وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.


وشدد على رفض المملكة الواضح لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، وأن هذه الخطوة تمثل انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية والثابتة فى القدس، التى كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي.


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