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خالد صلاح
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الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالى مديرية الضليعة وضواحيها بحضرموت اليمنية

الجمعة، 18 مايو 2018 05:22 ص
الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالى مديرية الضليعة وضواحيها بحضرموت اليمنية جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
أبوظبى أ ش أ
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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المحتاجة بمديرية الضليعة بحضرموت، فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه دولة الإمارات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن هذه المساعدات تأتى تلبية لحاجة الأسر لأبسط مقومات الحياة إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي، واستجابة للنداءات الإنسانية التى يطلقها أهالى مدينة الضليعة للحصول على الدعم الغذائى والخدمي.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتى بحضرموت أحمد النيادي، حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين فى مختلف مديريات حضرموت تزاماً مع "عام زايد" وفى ظل الظروف التى تمر بها اليمن وتجسيداً لروح الأخوة والتضامن معهم.

 


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