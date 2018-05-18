الأمم المتحدة: لم يعد أحد آمنا بعد الأحداث المروعة فى غزة

الأمم المتحدة: لم يعد أحد آمنا بعد الأحداث المروعة فى غزةالجمعة، 18 مايو 2018 10:26 ص
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد
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قال المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون فى غزة "محبوسون فى عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".
وفى افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تتمخض عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة وجه الأمير زيد انتقادات حادة لإسرائيل وقال إن قواتها الأمنية قتلت 60 فلسطينيا يوم الاثنين الماضى وحده.
وقال "لم يصبح أى شخص آمنا بسبب الأحداث المروعة التى حدثت الأسبوع الماضى، ضعوا حدا للاحتلال وسيختفى العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".
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