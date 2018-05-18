الأمم المتحدة: لم يعد أحد آمنا بعد الأحداث المروعة فى غزة

رويترز

قال المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون فى غزة "محبوسون فى عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".