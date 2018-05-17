video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 17 مايو 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الكويتى يتوجه للقاهرة للمشاركة فى اجتماع طارئ حول فلسطين

الخميس، 17 مايو 2018 01:37 م
وزير الخارجية الكويتى يتوجه للقاهرة للمشاركة فى اجتماع طارئ حول فلسطين وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الخميس الكويت، متوجها إلى القاهرة لترؤس وفد بلاده المشارك فى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورة غير عادية، والذى يعقد اليوم بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.

ويبحث الاجتماع تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبلورة التحرك العربى المشترك لمواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، والتصدى للمجازر التى ترتكب بحق المتظاهرين السلميين فى قطاع غزة، والتعامل مع القرار غير القانونى الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.

ويضم وفد الكويت المشارك كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربى السفير عزيز الديحاني، ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر، وعدد من كبار المسئولين فى وزارة الخارجية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزراء الخارجية العرب يتوافدون على القاهرة للمشاركة باجتماع الجامعة العربية

الجامعة العربية: جار وضع خطة تحرك للتعامل مع تداعيات قرار أمريكا بشأن القدس

سفير السعودية: قرار مندوبى الجامعة العربية حول القدس يعكس الإجماع العربى

الكويت

وزير الخارجيه الكويتى

الجامعه العربيه

اجتماع طارئ بالجامعه العربيه

فلسطين

اجتماع طارئ حول فلسطين




لا تفوتك
رسائل السيسى بمؤتمر الشباب.. أهمها تذكرة المترو وتحديات البطالة والنمو السكانى

رسائل السيسى بمؤتمر الشباب.. أهمها تذكرة المترو وتحديات البطالة والنمو السكانى

الأزهر يوضح مفطرات الصوم ومتى يصبح مكروهًا ويحدد 11 سنة للنبى فى رمضان

الأزهر يوضح مفطرات الصوم ومتى يصبح مكروهًا ويحدد 11 سنة للنبى فى رمضان

أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا

أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا

"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"

"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"

برومو المسلسل الكوميدى "ربع رومى" يتصدر مواقع التواصل

برومو المسلسل الكوميدى "ربع رومى" يتصدر مواقع التواصل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة