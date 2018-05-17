وزير الخارجية الكويتى يتوجه للقاهرة للمشاركة فى اجتماع طارئ حول فلسطين

الكويت (أ ش أ)

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الخميس الكويت، متوجها إلى القاهرة لترؤس وفد بلاده المشارك فى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورة غير عادية، والذى يعقد اليوم بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.

ويبحث الاجتماع تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبلورة التحرك العربى المشترك لمواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، والتصدى للمجازر التى ترتكب بحق المتظاهرين السلميين فى قطاع غزة، والتعامل مع القرار غير القانونى الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.

ويضم وفد الكويت المشارك كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربى السفير عزيز الديحاني، ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر، وعدد من كبار المسئولين فى وزارة الخارجية.