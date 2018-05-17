هيئة فلسطينية تدعو للمشاركة فى مسيرات العودة على حدود قطاع غزة غدا

غزة (أ ش أ)

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة للمشاركة فى الحشد الكبير الذى سينظم غدا الجمعة بعد صلاة العصر مباشرة والتى أطلقت عليها "جمعة الوفاء للشهداء والجرحى".

وقالت الهيئة فى مقطع صوتى بثته اليوم الخميس، أن المواصلات ستكون مؤمنة ذهابا وإيابا، مشددة على أن حضور المواطنين سيكون تأكيدا على الثبات رغم كل المؤامرات.

ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطينى للمشاركة الجمعة المقبلة فى مسيرات العودة، كما حثت على المشاركة فى فعاليات مسيرة العودة كل يوم وفى أيام الجمعة، وصولا ليوم الخامس من يونيو.

وقالت الهيئة أن المحطة القادمة من مسيرة العودة يوم الخامس من يونيو باسم "مليونية القدس"، والذى يوافق ذكرى النكسة والاحتلال الإسرائيلى للضفة والقدس وقطاع غزة، داعية جميع الفلسطينيين فى كل أماكن تواجدهم للمشاركة فى المسيرات.