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"الدولية للطيران المدنى" يؤيد مخاوف الإمارات بشأن مخاطر عمليات قطر العسكرية

الخميس، 17 مايو 2018 09:19 م
"الدولية للطيران المدنى" يؤيد مخاوف الإمارات بشأن مخاطر عمليات قطر العسكرية أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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أيّد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى مخاوف الإمارات بشأن المخاطر التى تواجهها سلامة الطيران المدنى بسبب العمليات العسكرية القطرية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وأشار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدن، إلى أن المخاطر جاءت من جراء خروقات قطر لقواعد سلامة الطيران المدنى، عبر اقتراب مقاتلاتها من طائرات مدنية مسجلة بالإمارات.

 

 


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