"المجلس التونسى للعلمانية" يطالب الحكومة بفتح "البارات" خلال رمضان

"المجلس التونسى للعلمانية" يطالب الحكومة بفتح "البارات" خلال رمضانالأربعاء، 16 مايو 2018 04:03 م
بار -أرشيفية
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طالب ''المجلس التونسى للعلمانية'' بفتح المطاعم والمقاهى والحانات والبارات، بصفة طبيعية خلال شهر رمضان، معربًا عن رفضه لقرار وزارة الداخلية بغلق المقاهى فى نهار الشهر الكريم.
ودعا المجلس فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، إثر قرار وزير الداخلية تفعيل مرسوم غلق المقاهى فى نهار رمضان إلى ''عدم الاعتماد على الفصل 226 من المجلة الجزائية لإيقاف المفطرين ومحاكمتهم بتهمة الإخلال بالأمن العام والتجاهر عمدا بالفحش والذى يعد مسا بالحريات الفردية''.
وأعرب المجلس التونسى للعلمانية عن ''استغرابه مما ورد فى إجابة وزير الداخلية، حول ''المس من مشاعر المسلمين''، مشدّدا على أنّ 'القوانين موضوعة لحماية الافراد و ليس حماية مشاعرهم، وأنّ مجال تدخل الدولة يبقى عند التهديد الجدى لحرية الأفراد الآخرين''.
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