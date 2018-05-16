video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"المجلس التونسى للعلمانية" يطالب الحكومة بفتح "البارات" خلال رمضان

الأربعاء، 16 مايو 2018 04:03 م
"المجلس التونسى للعلمانية" يطالب الحكومة بفتح "البارات" خلال رمضان بار -أرشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

طالب ''المجلس التونسى للعلمانية'' بفتح المطاعم والمقاهى والحانات والبارات، بصفة طبيعية خلال شهر رمضان، معربًا عن رفضه لقرار وزارة الداخلية بغلق المقاهى فى نهار الشهر الكريم.

ودعا المجلس فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، إثر قرار وزير الداخلية تفعيل مرسوم غلق المقاهى فى نهار رمضان إلى ''عدم الاعتماد على الفصل 226 من المجلة الجزائية لإيقاف المفطرين ومحاكمتهم بتهمة الإخلال بالأمن العام والتجاهر عمدا بالفحش والذى يعد مسا بالحريات الفردية''.

وأعرب المجلس التونسى للعلمانية عن ''استغرابه مما ورد فى إجابة وزير الداخلية، حول ''المس من مشاعر المسلمين''، مشدّدا على أنّ 'القوانين موضوعة لحماية الافراد و ليس حماية مشاعرهم، وأنّ مجال تدخل الدولة يبقى عند التهديد الجدى لحرية الأفراد الآخرين''.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند تعلق عملياتها ضد الإرهابيين فى كشمير خلال شهر رمضان

فيديو.. أصالة ورامى صبرى يدندنان أغنية "رمضان جانا" احتفالا بشهر الصوم

خيمة رمضانية ومعرض حرف تراثية بشارع المعز فى شهر رمضان

تونس

نهار رمضان

غلق المقاهى

العلمانية

الجهر بالافطار




لا تفوتك
قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة