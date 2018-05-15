video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حقوق الإنسان العربية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم إسرائيل

الثلاثاء، 15 مايو 2018 02:55 م
حقوق الإنسان العربية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم إسرائيل غزة
(أ ف ب)
إضافة تعليق

طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فى "جرائم الاحتلال الإسرائيلى" غداة مقتل نحو 60 فلسطينيا فى قطاع غزة.

وقال أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية فى بيان أن "إسرائيل كيان غاصب وقاتل ويجب أن يساق سياسيوه وضباطه لمحكمة الجنايات الدولية"، وطالب شموط المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ"سرعة بدء التحقيق بجرائم الاحتلال".

وكان يوم الاثنين الأكثر دموية فى النزاع الإسرائيلى الفلسطينى منذ الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة فى صيف 2014 مع إصابة 2400 فلسطينى على الاقل بجروح أثناء تظاهرات احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير بريطانى يدين العنف ضد الفلسطينيين فى غزة.. ويؤكد: يدمر جهود السلام

استمرار حالة التأهب القصوى فى الجيش الإسرائيلى فى ذكرى النكبة

جون كاسن يصف أحداث غزة بالصادمة وينشر بيان حكومته الرافض لنقل سفارة أمريكا

بريطانيا تطالب بتحقيق مستقل فى أحداث غزة

الحكومة الألمانية تؤيد إجراء تحقيق مستقل عن أحداث غزة

اخبار عربيه

غزه

اسرائيل

الامم المتحده

الجنائيه الدوليه




لا تفوتك
"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة