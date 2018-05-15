حقوق الإنسان العربية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم إسرائيل

حقوق الإنسان العربية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم إسرائيلالثلاثاء، 15 مايو 2018 02:55 م
غزة
إضافة تعليق
طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فى "جرائم الاحتلال الإسرائيلى" غداة مقتل نحو 60 فلسطينيا فى قطاع غزة.
وقال أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية فى بيان أن "إسرائيل كيان غاصب وقاتل ويجب أن يساق سياسيوه وضباطه لمحكمة الجنايات الدولية"، وطالب شموط المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ"سرعة بدء التحقيق بجرائم الاحتلال".
وكان يوم الاثنين الأكثر دموية فى النزاع الإسرائيلى الفلسطينى منذ الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة فى صيف 2014 مع إصابة 2400 فلسطينى على الاقل بجروح أثناء تظاهرات احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس.
إضافة تعليق
التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"
ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة