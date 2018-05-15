حقوق الإنسان العربية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم إسرائيل

(أ ف ب)

طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فى "جرائم الاحتلال الإسرائيلى" غداة مقتل نحو 60 فلسطينيا فى قطاع غزة.

وقال أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية فى بيان أن "إسرائيل كيان غاصب وقاتل ويجب أن يساق سياسيوه وضباطه لمحكمة الجنايات الدولية"، وطالب شموط المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ"سرعة بدء التحقيق بجرائم الاحتلال".

وكان يوم الاثنين الأكثر دموية فى النزاع الإسرائيلى الفلسطينى منذ الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة فى صيف 2014 مع إصابة 2400 فلسطينى على الاقل بجروح أثناء تظاهرات احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس.