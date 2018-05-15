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الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:24 م
خالد صلاح
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"الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار" تناشد بتسيير القوافل الطبية إلى غزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:33 م
"الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار" تناشد بتسيير القوافل الطبية إلى غزة مظاهرات فلسطينية
غزة (أ ش أ)
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ناشد النائب جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار الإسرائيلي، كافة الدول العربية والإسلامية والدولية لتسيير القوافل الطبية والإنسانية بشكل سريع وعاجل إلى قطاع غزة.

وقال الخضرى - فى تصريح اليوم الثلاثاء - "إن الأوضاع فى ظل المجازر الإسرائيلية واستمرار الحصار الخانق والعدوان تزداد كارثية، بشكل غير مسبوق، وتحتاج إلى مضاعفة كل الجهود فى كل المجالات".

وشدد الخضرى على أن الوضع الإنسانى فى غزة لا يمكن وصفه، والصورة التى يشاهدها العالم عبر الشاشات وكل وسائل التواصل نقلت جزءا مهما من حقيقة الأوضاع الإنسانية والصحية المتفاقمة.

وأشار إلى أن غزة تعيش كارثة حقيقة، وهذا يتطلب إمدادها بكل مستلزماتها الطبية والإنسانية باعتبار ذلك واجبا أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا، موجها الشكر لمصر بتمديد فتح معبر رفح، ونقل عدد من الجرحى لتلقى العلاج.

وشدد النائب الخضري، على ضرورة إرسال الوفود الطبية التخصصية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإحضار الأدوية والمستهلكات الطبية التى تحتاجها مستشفيات القطاع، التى تعانى نقصا حادا زاد على ٥٠٪ من أصناف الأدوية التى رصيدها صفر، إضافة للمستهلكات الطبية الأساسية.

 


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