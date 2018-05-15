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السفير اليمنى بالقاهرة يبعث برقية تهنئة لنظيره المصرى الجديد باليمن

الثلاثاء، 15 مايو 2018 10:37 م
السفير اليمنى بالقاهرة يبعث برقية تهنئة لنظيره المصرى الجديد باليمن سفير اليمن
إيمان حنا
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بعث الدكتور محمد مارم سفير اليمن بمصر برقية إلى ناصر زغلول سفير جمهورية مصر العربيه لدى الجمهورية اليمنية بمناسبة تعيينه، وقال الدكتور مارم فى برقيته "يسرني أن أبعث بخالص التهاني الأخوية المقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة والمزيد من التوفيق وذلك بمناسبة نيلكم ثقة القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية الشقيقه وتعيينكم سفيرا لدى الجمهورية اليمنية" .

وأشاد السفير اليمنى بالمواقف المشرفة والأصيلة لمصر العروبة قيادة وحكومة وشعبا الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها اليمن وأكد أن اليمنيين على ثقة كبيرة في سعى المصريين المخلصين للتعاون المثمر مع الشرعية اليمنية وتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة والتاريخية بين بلدينا الشقيقين .

وكان السفير ناصر زغلول سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض ، التقى أمس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية.

وصرح السفير ناصر زغلول بأنه قام خلال اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس هادي، وجرى نقاش حول الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن مصر تتابع عن كثب كافة مستجدات الوضع في اليمن على مختلف الأصعدة.

وشدد السفير ناصر زغلول على حرص مصر على مساندة كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية على أساس المرجعيات ذات الصلة المتوافق عليها، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة البلاد، وسيادتها، واستقلاليتها.

ومن جانبه، طلب رئيس الجمهورية اليمنية نقل تحياته إلى الرئيس السيسى، وعبر للسفير المصري عن خالص تمنياته بالتوفيق في مهمته الجديدة، مثمنًا وقوف مصر إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته الحالية.

 

 


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