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الخارجية الكازاخستانية: وفد المعارضة السورية يصل أستانة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:47 ص
الخارجية الكازاخستانية: وفد المعارضة السورية يصل أستانة مفاوضات أستانة حول سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم الثلاثاء، أن ممثلى المعارضة المسلحة السورية وصلوا لإجراء محادثات فى أستانة.

وقال مدير المكتب الصحفى فى وزارة الخارجية الكازاخستانية أنوار جايناكوف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن ممثلى المعارضة السورية المسلحة وصلوا إلى أستانة فى وقت مبكر من صباح اليوم"، مشيرًا إلى أن الوفد يتألف من 24 شخصًا فقط ويرأسه أحمد طعمة.

وأضاف أن الجلسة العامة لـ "أستانة 9" بشأن سوريا من المقرر أن تبدأ ظهر اليوم.

وكان المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا وصل أمس الاثنين، حيث يعتزم المشاركة فى الجولة التاسعة من محادثات أستانة حول سوريا.

وكانت قد انطلقت أمس فى العاصمة الكازاخستانية الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف.

وفى واشنطن، نقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن مسئول بالخارجية الأمريكية - لم تسمه - القول أن الولايات المتحدة لم تشارك فى محادثات أستانا بشأن سوريا لأنها لا تقدم مساهمة فعالة فى إنهاء العنف المستمر فى هذا البلد، إلا أنه أكد أن بلاده ترحب باى جهود "حقيقية" لتخفيض العنف فى سوريا.

 


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