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الثلاثاء، 15 مايو 2018 01:30 ص
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ارتفاع عدد شهداء مذبحة يوم العودة إلى 59 بعد استنشاق رضيعة للغاز شرق غزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 01:14 ص
ارتفاع عدد شهداء مذبحة يوم العودة إلى 59 بعد استنشاق رضيعة للغاز شرق غزة مذبحة يوم العودة
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة عن استشهاد رضيعة تدعى ليلى أنور الغندور (8 شهور) بعد استنشاقها للغاز المسيل للدموع شرق غزة؛ مما يرفع حصيلة اعتداء الاحتلال الإسرائيلى اليوم شرق القطاع خلال مسيرة العودة الكبرى إلى 59 شهيدا.

وقالت الوزارة - على لسان الناطق باسمها الدكتور أشرف القدرة، فى بيان الليلة - إن عدد الشهداء ارتفع إلى 59 شهيدا ، فيما أصيب 2771 شخصا بجروح مختلفة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة قد أهابت بالمواطنين التوجه العاجل إلى جمعيات بنوك الدم فى محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى فى المستشفيات.

 

 


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