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نائب أمين عام حزب الله: قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس "لا قيمة له"

الإثنين، 14 مايو 2018 09:43 ص
نائب أمين عام حزب الله: قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس "لا قيمة له" حسن نصر الله
رويترز
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نقل تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية عن الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله قوله، اليوم الاثنين، إنه "لا قيمة لقرار نقل السفارة الأمريكية" في إسرائيل إلى القدس، ووصف قاسم التحرك بأنه من جانب واحد.

وفي كلمة ببيروت بثها التلفزيون قال قاسم إن الهجمات على مواقع إسرائيلية فى هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل الأسبوع الماضى أكدت "توازن الردع" بين إسرائيل وخصومها.

وكانت  اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشئون الكنائس فى فلسطين، أعربت عن رفضها القاطع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، داعية إلى مقاطعة شاملة للاحتفالات بنقل هذه السفارة لما ينطوى عليه ذلك من تعزيز ودعم لسياسة الضم والتهويد التى تستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأكدت اللجنة الرئاسية فى بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن توقيت هذه الاحتفالات فى الذكرى الـــ 70 للنكبة يعبر عن مدى الشراكة الأمريكية وانحيازها للاحتلال الاسرائيلى الذى يزداد عدوانية بسبب الدعم الأمريكى، وأدانت الاجراءات الاسرائيلية العدوانية بحق مقبرة باب الرحمة المجاورة للسور الشرقى للمسجد الاقصى المبارك من نبش للقبور ومنع للمسلمين من دفن موتاهم، مطالبة بوقف هذه الاجراءات فورا باعتبارها مرفوضة وباطلة بكل المعايير والمقاييس.

واعتبرت اللجنة الرئاسية الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة من جانب مجموعات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا للوضع التاريخى للمدينة المقدسة يستدعى الرد من جانب دول العالم.


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