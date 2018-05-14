منظمات سورية تطلق حملة تدعو لوقف إطلاق النار قبل كأس العالم

(أ ف ب)

دعت منظمات من المجتمع المدنى السورى، اليوم الاثنين، روسيا إلى ضمان وقف إطلاق نار شامل فى البلاد قبل إنطلاق كأس العالم لكرة القدم الذى تستضيفه ابتداء من منتصف الشهر المقبل.

وأطلق تحالف "نحن هنا"، الذى يضم منظمات من المجتمع المدنى العاملة فى سوريا والخارج، حملة بعنوان "كأس العالم للسلام" دعت فيها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وزعماء العالم إلى العمل على تطبيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار فى سوريا.

وقال مدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" بسام الأحمد "فى وقت تتوجه أنظار العالم إلى كرة القدم فى روسيا، تتواصل الحرب فى سوريا لتدمر حياة الناس وتكبد الرجال والنساء والأطفال الكثير من المعاناة".

واعتبرت المدينة التنفيذية لمنظمة "النساء الآن" ماريا العبدة أن "كأس العالم بالنسبة لروسيا هو مباراة الأحلام، لكن فى سوريا ليس هناك سبب للحلم"، وأضافت "سيمر كأس العالم بالنسبة لمئات آلاف المدنيين الأبرياء مرور الكرام طالما القتال يتواصل والقذائف تتساقط".

وكتبت الحملة على صفحتها على فيسبوك "بدأ العد التنازلى لكأس العالم فى روسيا. الهدف الاهم للبعض هو رفع الكأس. ولكن السوريون يحلمون بالجائزة الكبرى. العدالة والحرية والسلام". كما نشرت شريط فيديو لإلقاء الضوء على معاناة السوريين منذ كأس العالم السابق فى العام 2014.

وخلال الحملة العسكرية فى الغوطة الشرقية، التى شكلت لسنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب دمشق، دعت منظمات حقوقية وإغاثية معارضة فى مارس الدول الغربية إلى التهديد بمقاطعة كأس العالم.

ومن المفترض أن ينطلق كأس العالم، الذى تستضيفه روسيا للمرة الأولى، فى 14 يونيو.