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مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعتدون على المركبات فى القدس

الإثنين، 14 مايو 2018 08:36 ص
مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعتدون على المركبات فى القدس مستوطنون ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتدت مجموعة من المستوطنين من اليمين الإسرائيلى المتطرف المعروفة باسم "عصابة تدفيع الثمن" اليوم الاثنين، على عشرات المركبات المتوقفة فى مخيم شعفاط فى مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم ثقب بعض الإطارات ورش الدهان عليها، بالإضافة إلى كتابة شعارات عنصرية معادية على جدران البيوت. مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق فى ملابسات الظاهرة التى ازدادت فى الآونة الأخيرة.

يذكر أن عصابة "تدفيع الثمن" تنفذ اعتداءات شبه يومية بحق ممتلكات ومقدسات المواطنين فى القدس، دون ملاحقات من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلى.

 


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