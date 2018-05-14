رئيس الوفد الروسى فى أستانة: مناطق خفض التوتر فى سوريا باقية

أستانة(أ ش أ)

أكد ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسى المشارك فى الجولة التاسعة للمفاوضات حول سوريا "أستانة - 9"، اليوم الاثنين، أن موسكو لا تعتبر أيا من مناطق خفض التوتر فى سوريا ملغاة، مشيرا إلى تغييرات تطرأ عليها وفقا لمتطلبات عملية التسوية.

وقال لافرينتيف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) -" لا نعتقد أن أيا من مناطق خفض التوتر انتهى وجودها، فهناك تحول مخطط له فى سياق عملية التسوية السلمية"، مرجحا أن تصدر الدول الضامنة للهدنة فى سوريا، وهى روسيا وتركيا وإيران، بيانا مشتركا فى ختام جلسات أستانا-9، يتضمن تقييم نتائج عمل أطراف أستانا ورسم خطط مستقبلية.

وأشار لافرينتيف إلى أن اجتماعا لمجموعة العمل بشأن تبادل المعتقلين لدى الطرفين السوريين سيعقد اليوم على هامش مفاوضات الدول الضامنة، مشيرا إلى أن قرارات هذه المجموعة سنأخذها فى الاعتبار فى عملنا.

وقد انطلقت صباح اليوم الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا حول مستجدات الوضع فى سوريا، ومناطق خفض التوتر، والمسائل الإنسانية وإجراءات تعزيز الثقة المتبادلة، وسيجرى خلال المفاوضات تنسيق الخطوات اللاحقة لدفع عملية التسوية إلى الأمام.