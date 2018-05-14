video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوفد الروسى فى أستانة: مناطق خفض التوتر فى سوريا باقية

الإثنين، 14 مايو 2018 10:05 ص
رئيس الوفد الروسى فى أستانة: مناطق خفض التوتر فى سوريا باقية ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسى المشارك فى أستانة
أستانة(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسى المشارك فى الجولة التاسعة للمفاوضات حول سوريا "أستانة - 9"، اليوم الاثنين، أن موسكو لا تعتبر أيا من مناطق خفض التوتر فى سوريا ملغاة، مشيرا إلى تغييرات تطرأ عليها وفقا لمتطلبات عملية التسوية.

وقال لافرينتيف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) -" لا نعتقد أن أيا من مناطق خفض التوتر انتهى وجودها، فهناك تحول مخطط له فى سياق عملية التسوية السلمية"، مرجحا أن تصدر الدول الضامنة للهدنة فى سوريا، وهى روسيا وتركيا وإيران، بيانا مشتركا فى ختام جلسات أستانا-9، يتضمن تقييم نتائج عمل أطراف أستانا ورسم خطط مستقبلية.

وأشار لافرينتيف إلى أن اجتماعا لمجموعة العمل بشأن تبادل المعتقلين لدى الطرفين السوريين سيعقد اليوم على هامش مفاوضات الدول الضامنة، مشيرا إلى أن قرارات هذه المجموعة سنأخذها فى الاعتبار فى عملنا.

وقد انطلقت صباح اليوم الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا حول مستجدات الوضع فى سوريا، ومناطق خفض التوتر، والمسائل الإنسانية وإجراءات تعزيز الثقة المتبادلة، وسيجرى خلال المفاوضات تنسيق الخطوات اللاحقة لدفع عملية التسوية إلى الأمام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الكازاخستانية: انعقاد مفاوضات "أستانة 9" بنصاب مكتمل ..الاثنين

بدء مفاوضات أستانة حول سوريا.. وواشنطن تمتنع عن إرسال وفد للمشاركة

استانه

مفاوضات استانه

سوريا

مفاوضات استانه 9

الوفد الروسى فى استانه

اخبار العرب




لا تفوتك
المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة