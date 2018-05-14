رئيس الحكومة اليمنية يعلن انتهاء الأزمة مع الإمارات فى سقطرى

(أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، اليوم الاثنين، "انتهاء الأزمة" بين السلطة المعترف بها دوليا والإمارات فى سقطرى بعد التوصل إلى اتفاق يقضى باعادة الاوضاع فى الجزيرة الى ما كانت عليه قبل الانتشار العسكرى الاماراتى فيها.

وقال بن دغر فى حسابه فى فيبسوك "لقد ساد العقل وعادت إلى حالتها الطبيعية سقطرى. لقد انتهت أزمة الجزيرة التى شغلتنا وأرقتنا وكادت أن تشق الصف بيننا".

وتابع "اتفاقنا يقضى بعودة الجزيرة إلى وضعها الذى كانت عليه يوم الإثنين قبل الماضى الموافق الثلاثين" من أبريل.