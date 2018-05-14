العاهل الأردنى يوجه بتعزيز قدرات المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

العاهل الأردنى يوجه بتعزيز قدرات المستشفى الميدانى الأردنى فى غزةالإثنين، 14 مايو 2018 09:13 م
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
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وجَّه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لتعزيز قدرات المستشفى الميدانى الأردنى التابع للخدمات الطبية الملكية فى قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم الاثنين، أن الملك عبد الله الثانى وجَّه بتزويد المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة بكافة المستلزمات الطبية والكوادر لتمكينه من تقديم الرعاية الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين جراء العنف والاعتداءات التى تمارسها إسرائيل ضدهم.
وأشارت الوكالة إلى أن طواقم المستشفى الميدانى الأردنى فى قطاع غزة تباشر، وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية منذ عام 2009 من أجل التخفيف من معاناة الأشقاء فى قطاع غزة.
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