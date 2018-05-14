video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربى يطالب مجلس الأمن الدولى بالتدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 14 مايو 2018 06:10 م
البرلمان العربى يطالب مجلس الأمن الدولى بالتدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلى البرلمان العربى
القاهرة (أ ش أ)
إضافة تعليق

طالب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، مجلس الأمن الدولى بالتدخل الفورى والعاجل وتحمل المسئولية القانونية والإنسانية لوقف المذابح الدموية التى تقترفها قوة الاحتلال الغاشمة "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطينى الأعزل الأمر الذى أدى لسقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين، حتى الآن، وذلك خلال مشاركتهم فى المسيرات التى انطلقت، اليوم الاثنين، وعمت كل الأراضى الفلسطينية فى الذكرى الـ70 للنكبة، واحتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك حسب بيان للبرلمان العربى خلال الرسالة التى أرسلها، اليوم الاثنين، الدكتور مشعل السلمى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولى لاستنكار وإدانة هذه الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، التى تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، والعمل الجاد لوقفها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وشدد على أن قوة الاحتلال (إسرائيل) ومُنذ احتلالها للأراضى العربية فى العام 1948م مستمرة فى سياسة الغطرسة وتحدى المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقى بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتمارس جرائمها على مرأى ومسمع العالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت الصواريخ والدبابات فى ذبح شعبنا

فلسطين

اسرائيل

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة