البرلمان العربى يطالب مجلس الأمن الدولى بالتدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة (أ ش أ)

طالب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، مجلس الأمن الدولى بالتدخل الفورى والعاجل وتحمل المسئولية القانونية والإنسانية لوقف المذابح الدموية التى تقترفها قوة الاحتلال الغاشمة "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطينى الأعزل الأمر الذى أدى لسقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين، حتى الآن، وذلك خلال مشاركتهم فى المسيرات التى انطلقت، اليوم الاثنين، وعمت كل الأراضى الفلسطينية فى الذكرى الـ70 للنكبة، واحتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك حسب بيان للبرلمان العربى خلال الرسالة التى أرسلها، اليوم الاثنين، الدكتور مشعل السلمى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولى لاستنكار وإدانة هذه الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، التى تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، والعمل الجاد لوقفها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وشدد على أن قوة الاحتلال (إسرائيل) ومُنذ احتلالها للأراضى العربية فى العام 1948م مستمرة فى سياسة الغطرسة وتحدى المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقى بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتمارس جرائمها على مرأى ومسمع العالم.