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الإثنين، 14 مايو 2018 01:59 م
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اعتقال 3300 فلسطينى منذ قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس

الإثنين، 14 مايو 2018 01:27 م
اعتقال 3300 فلسطينى منذ قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس رئيس نادى الأسير الفلسطينى قدورة فارس
رام الله (أ ش أ)
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قال رئيس نادى الأسير الفلسطينى قدورة فارس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 3300 مواطن، بينهم نحو 700 طفل، و60 امرأة، منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها فى السادس من ديسمبر 2017.

وأضاف فارس، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين،"إن سياسات الاحتلال تجاه مدينة القدس وسكانها، لن تقوى على كسر إرادة شعبنا الرافضة للاستقواء الإسرائيلى الأمريكى المشترك".

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية للقانون الدولى تشكل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولى المطالب بلجمها، كما يفعل مع باقى الدول التى ترفض الانضباط للقانون الدولي، لا سيما المتعلق بتحديد قواعد وأصول علاقة الدول القائمة بالاحتلال بالشعوب التى تخضع للاحتلال العسكرى الأجنبى.

 


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