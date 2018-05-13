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قطر تواصل الارتماء بأحضان إيران.. الدوحة تستقبل وفدا تجاريا من طهران اليوم

الأحد، 13 مايو 2018 02:09 م
قطر تواصل الارتماء بأحضان إيران.. الدوحة تستقبل وفدا تجاريا من طهران اليوم تميم بن حمد أمير قطر
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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تواصل الدولة العربية الأولى الراعية للإرهاب فى العالم "قطر"، الارتماء فى أحضان إيران وتستضيف الدوحه اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وذلك بعد توقف دام 13 عاما، فى مؤشر واضح على عدم توقف المساعى القطرية لاستفزاز الرباعى العربى.

 

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، توجه وفد إيرانى يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض إلى الدوحه للمشاركة فى الاجتماع الذى يستمر يومين.

 

وقال المسئول الإيرانى، إنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين، مشيرا إلى أن 5 لجان تعقد اجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشئون المصرفية.

 

وفى مؤشر على مساعى إيران للسيطرة على قطر، قال المسئول الإيرانى إن التعاون الوثيق بين البلدين أخذ منحي جديدا ويتحرك نحو تعزيز العلاقات ورغم أن حجم التبادل التجارى مع قطر ضئيل جدا إلا أنه من المتوقع أن يشهد التبادل التجارى تقدما ملحوظا من خلال التخطيط المناسب.

 

وعقب اشتعال الأزمة مع قطر يونيو العام الماضى، بلغت قيمة التبادل التجارى بين إيران وقطر خلال العام الإيرانى الماضى (انتهى 20 مارس الماضى )، 250 مليون دولار، بحسب الوكالة الإيرانية.

 


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