الإليزيه: ماكرون يبحث هاتفيا مع ترامب القضايا التجارية والوضع فى الشرق الأوسط

باريس أ ش أ

أعلن قصر الرئاسة الفرنسى (الإليزيه) أن الرئيس ايمانويل ماكرون أجرى مساء السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكى دونالد ترامب لبحث القضايا التجارية والوضع فى الشرقين الأدنى والأوسط.

وأضاف الإليزيه - فى بيان مقتضب - أن ماكرون أعرب عن قلقه البالغ إزاء محاولات زعزعة الاستقرار فى المنطقة، يأتى هذا الاتصال فيما تكثف فرنسا جهودها للإبقاء على الاتفاق النووى الإيرانى بالرغم من انسحاب واشنطن منه وإعادة العقوبات الامريكية على طهران.

وتسعى باريس للحفاظ على مصالح الشركات الأوروبية بشكل عام والفرنسية بشكل خاص العاملة فى إيران بعد أن أمهلت واشنطن الشركات الأجنبية 180 يوما لإنهاء نشاطها فى هذا البلد.

كما تواصل باريس جهودها لإقناع واشنطن، حفاظا على استقرار المنطقة، بالسعى لإبرام اتفاق إطارى مع طهران يحافظ على مكتسبات الاتفاق النووى الموقع عام 2015 بفيينا، ويشمل قضايا أخرى مثيرة للقلق مثل نشاط إيران الباليستى ونفوذها فى المنطقة ومستقبل الاتفاق النووى بعد عام 2025.