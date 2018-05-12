وسائل إعلام سورية: مقتل 17 مدنيا فى غارات للتحالف على محافظة الحسكة

وسائل إعلام سورية: مقتل 17 مدنيا فى غارات للتحالف على محافظة الحسكةالسبت، 12 مايو 2018 04:47 م
التحالف الدولى
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لقى 17 مدنيا سوريا مصرعهم، اليوم السبت، فى غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، على قريتين جنوبى محافظة الحسكة السورية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وسائل إعلام سورية قولها، إن غارات للتحالف الدولى استهدفت قرية الحمادى جنوب الدشيشة بمنطقة أبو حامضة جنوب الحسكة، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.
وأشار وسائل الإعلام السورية، إلى أن غارة أخرى استهدفت قرية هداج جنوب شرقى محافظة الحسكة؛ ما أسفر عن مقتل 5 نساء و4 أطفال.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، فى وقت سابق- أن استمرار التحالف الدولى بارتكاب المجازر بحق الشعب السورى هدفه الوحيد تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضى سوريا وإطالة أمد الأزمة فيها.
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