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صور.. رئيس كوبا يؤكد لأبو مازن تأييد بلاده لإقامة دولة فلسطينية

السبت، 12 مايو 2018 07:02 ص
صور.. رئيس كوبا يؤكد لأبو مازن تأييد بلاده لإقامة دولة فلسطينية الرئيس الكوبى فى جلسات مباحثات مع نظيره الفلسطينى
هافانا (أ ف ب)
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أكد الرئيس الكوبى الجديد ميجيل دياز، للرئيس الفلسطينى محمود عباس، الذى استقبله الجمعة تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية.

وأكد دياز "تأييد كوبا الدائم للحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ضمن حدود ما قبل 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها" وفق الصحافة الرسمية.

وقالت وسائل الإعلام ان الرئيس دياز، أكد رفض كوبا "قرار الحكومة الأمريكية الأحادى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".

وأكدت وكالة الأنباء الكوبية ان عباس شكر كوبا عل دعمها للشعب الفلسطينى وهى من الدول القليلة التى عارضت فى 1947 تقسيم فلسطين، وواصلت دعم الفلسطينيين بعد انتصار الثورة الاشتراكية التى قادها فيديل وراول كاسترو، ينهى عباس السبت جولة فى أميركية اللاتينية قادته كذلك الى فنزويلا وتشيلى المؤيدتين إقامة دولة فلسطينية.

أبو مازن يصافح الرئيس الكوبى
أبو مازن يصافح الرئيس الكوبى

 

الرئيس الكوبى يصافح نظيره الفلسطينى
الرئيس الكوبى يصافح نظيره الفلسطينى

 

جلسة مباحثات بين الرئيس الكوبى وأبو مازن
جلسة مباحثات بين الرئيس الكوبى وأبو مازن

 


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