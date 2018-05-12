تموين المنوفية تشن حملة على المحلات المخالفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

المنوفية - محمود شاكر

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة تموينية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، على المحلات التجارية للحد من المخالفات، والقضاء على ترويج السلع مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن ضبط 29 قضية متنوعة، شملت 17 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 3 قضية عدم وجود شهادة صحية، 3 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن لمخبز بلدى، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، حملت رقم 2954 جنح قسم منوف لسنة 2018 ضد " ش . ف . ع " مسئول عن محل عطارة بدائرة القسم وتم ضبط 7 كجم كامينا جوز هند و2 كجم كامينا جوافة و4.750 كجم سكر.

كما تم تحرير القضية رقم 2955 جنح قسم منوف لسنه 2018 ضد " ى . م . م " مسئول عن محل بقاله بمدينة منوف دائرة القسم وتم ضبط 3 كجم تمور الوادى .