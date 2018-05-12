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الملتقى الإعلامى العربى يرحب باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربى

السبت، 12 مايو 2018 10:19 م
الملتقى الإعلامى العربى يرحب باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربى الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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رحب الملتقى الإعلامى العربى باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربى لعام 2019/2018 خلال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب والتى عقدت فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مؤخرا.

 

وأكد الأمين العام للملتقى فى بيان صحفى اليوم السبت، أن مسيرة الإعلام فى المملكة العربية السعودية طويلة وحافلة بالعطاء، مشيدا بالتطور الذى أوجد الكثير من الكوادر الإعلامية السعودية المميزة.

 

ولفت إلى أن التميز الإعلامى السعودى ليس محصورا فى داخل المملكة فحسب بل استطاع أن يصل إلى الخارج، مشيرا إلى التجارب السعودية الرائدة فى إنشاء مؤسسات إعلامية ذات طابع إقليمى ودولى.

 

وأكد أن اختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربى سيحقق نجاحات كبيرة، معبرا عن ثقته فى أن هذه السنة التى تتوج بها الرياض ستكون مميزة لمسيرة الإعلام السعودى والعربى ككل.


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