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العراق يكشف النسب الأولية من التصويت العام على الانتخابات التشريعية (صورة)

السبت، 12 مايو 2018 03:13 م
العراق يكشف النسب الأولية من التصويت العام على الانتخابات التشريعية (صورة) انتخابات العراق
كتب: محمد الأحمدى
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كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق، على البياتى، اليوم السبت، 12 مايو، عن نسب أولية من نتائج التصويت العام على الانتخابات البرلمانية، فى أبرز مدن المكون التركمانى.

وأعلن البياتى، فى تصريحات إعلامية، فى بغداد، أن نسبة مشاركة الناخبين فى التصويت العام على الانتخابات البرلمانية التى انطلقت منذ صباح اليوم فى عموم البلاد، بلغت 40% فى قضاء الطوز خورماتو الذى يضم أكثرية من المكون التركمانى، فى شمال محافظة صلاح الدين، شمالى بغداد.

وأضاف البياتى، نقلا عن موظفى مفوضية حقوق الإنسان، المراقبين فى مركز الاقتراع، أن نسبة مشاركة الناخبين فى قضاء تعلفر شمال غربى العراق، بمحافظة نينوى، شهد نسبة قليلة جدا، لم تتجاوز 1 %، معللا ذلك بتعطل أجهزة فى 3 مراكز انتخابية، وأخرى فيها تعطل جزئى.

تقرير الانتخابات العراقية
تقرير الانتخابات العراقية

وأشار إلى أن نسبة التصويت فى محافظة النجف، بلغت 20%، وبحسب البياتى، فإن عدد المراقبين من مفوضية حقوق الإنسان، فى مراكز ومحطات الاقتراع والانتخاب، فى عموم العراق، يبلغ 600 موظف.

وفتحت مراكز الاقتراع فى العراق أبوابها أمام الناخبين صباح السبت للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات برلمانية منذ إعلان هزيمة تنظيم "داعش".

وهذه هى الانتخابات التشريعية الرابعة منذ الإطاحة بصدام حسين من سدة الحكم عام 2003.

ويحق لقرابة 24.5 مليون شخص التصويت فى هذه الانتخابات لاختيار 328 عضوا بمجلس النواب.

ويسعى رئيس الوزراء الحإلى حيدر العبادى للحصول على ولاية ثانية، مستفيدا من نتائج الحرب ضد تنظيم "داعش".

ويواجه عددا من المنافسين، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق نورى المالكى.

ويتنافس فى الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحا.

وبموجب الدستور، ينتظر الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة خلال مدة أقصاها 90 يوما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.

 


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