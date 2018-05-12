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الجيش السورى يدمر أوكاراً وتحصينات للإرهابيين جنوب دمشق

السبت، 12 مايو 2018 04:41 م
الجيش السورى يدمر أوكاراً وتحصينات للإرهابيين جنوب دمشق الجيش السورى
دمشق (أ ش أ)
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دمر الجيش السورى اليوم السبت، أوكاراً وتحصينات للإرهابيين فى الجزء الشمالى من حى الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، مما أسفر عن تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن سلاحى الجو والمدفعية فى الجيش السورى وجها خلال الساعات الماضية ضربات استهدفت محاور تحرك الإرهابيين وبؤرهم المنتشرة فى الخنادق والأنفاق، مشيرة إلى أن الجيش دحر الإرهابيين من مبنى مركز التطوير التربوى وعدد من كتل الأبنية فى أقصى شمال غرب الحجر الأسود بعد اشتباكات عنيفة معه فيما يواصل عملياته فى المنطقة لتوسيع مساحة الأمان فيها وتأمين تثبيت نقاط جديدة تكون منطلقا لبدء عمليات جديدة على هذا المحور.

وأضافت الوكالة أن الجيش يتبع أثناء عملياته تكتيكات قتالية تتناسب مع طبيعة المنطقة السكنية وانتشار القناصين الإرهابيين فى الأبنية وصولاً إلى استسلامهم أو القضاء عليهم وتطهير جنوب دمشق من الإرهاب بشكل كامل.

وينفذ الجيش السورى منذ أكثر من 20 يوماً عملية عسكرية لإنهاء الوجود الإرهابى فى جنوب دمشق ؛ تمكن خلالها من قطع خطوط إمداد الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم بعد تحرير أحياء الجورة والعسإلى والقدم والمأذنية ومعظم حى الحجر الأسود.

 


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