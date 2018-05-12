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السبت، 12 مايو 2018 02:27 م
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الاثنين.. تعطيل مرافق الحياة للمشاركة فى الزحف نحو حدود غزة

السبت، 12 مايو 2018 01:22 م
الاثنين.. تعطيل مرافق الحياة للمشاركة فى الزحف نحو حدود غزة مظاهرات فلسطينية
وكالات الأنباء
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أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، عن تعطيل كافة المؤسسات ومرافق الحياة يوم الاثنين المقبل، للمشاركة فى "الزحف الأكبر" نحو الحدود.

وأعلنت عن جدول الفعاليات المقرر يوم الرابع عشر من مايو الحالى، داعية جماهير الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده للمشاركة الفاعلة بها.

وجددت الهيئة خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت، فى مدينة غزة تأكيدها أن مسيرات العودة شعبية جماهيرية ذات طابع سلمى، داعية العالم للإصغاء لمطالب الشعب الفلسطينى ومطالبه العادلة بالتمسك بحق العودة ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة ورفض ما يسمى بصفقة القرن أو الوطنى البديل.

وقال عضو الهيئة خالد البطش متحدثا خلال المؤتمر، إن الرابع عشر من مايو يوم تاريخى قرره الشعب الفلسطينى حيث يراكم به انجازات حققها بالتضحيات، داعياً الجماهير للاحتشاد بشكل كبير على المناطق الشرقية لقطاع غزة، وعلى نقاط التماس مع الاحتلال فى الضفة المحتلة، وذلك يوم الاثنين المقبل بدءً من الساعة الـ10 صباحا.

ودعا كذلك الجماهير فى القدس وأراضى الـ48 الذين اسقطوا وضع البوابات الالكترونية على بوابات الأقصى، لإسقاط مشروع نقل السفارة الأمريكية والاحتشاد فى باب العمود فى أقرب نقطة من الأرض التى تغتصبها السفارة فى القدس.

وأكد البطش على ضرورة الالتزام بالإضراب الذى دعت إليه الهيئة سابقاً، وذلك بتعطيل كافة المؤسسات العامة والخاصة وكل مرافق الحياة، والتوجه للمشاركة بيوم الزحف الأكبر باستثناء وسائل النقل التى ستنقل الجماهير.

ودعا لرفع أصوات التكبير فى المساجد وكل مكان عبر مكبرات الصوت بعد صلاة المغرب يوم الأحد المقبل، موجهاً نداءً للكنائس بقرع أجراسها فى ذات الوقت.

 


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