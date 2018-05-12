اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية ومدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب فى مجال السرطان

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ، ممثلاً عن مجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان والدكتورة مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب برتوكول التعاون لضم المدينة إلى الجهات المشاركة فى الشبكة بهدف التعاون فى إرساء برامج بحثية مشتركة، وتوفير استخدام المعدات البحثية والتعاون بين الباحثين من الجانبين، والتقييم المستمر للاحتياجات القومية فى مجال التدريب على البحث العلمى فى مجال السرطان، وتحديد الأولويات القومية المطلوبة فى مجال أبحاث السرطان، وتوفير الدعم العلمى والإدارى للبرامج البحثية المنفذة من خلال الشبكة لضمان نجاحها.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، فى بيان له، أنه بعد انضمام المدينة إلى الشبكة أصبح عدد الجهات المشاركة 22 جهة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وأكد على ضرورة الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالشبكة على قاعدة البيانات التى تم انشاؤها على الموقع الإليكترونى لهذا الغرض، تمهيدا لاقتراح التوسع فى أنشطة الشبكة عن طريق اتحاد الجامعات العربية وضم جامعات الدول العربية ودول الجوار إلى الشبكة.

وأشارت الدكتورة نهى عوض مدير مركز جامعة الإسكندرية لبحوث السرطان ومنسق عام الشبكة القومية لأبحاث السرطان فى مصر، إلى أن الشبكة تقوم الآن بعمل مسح استقصائى عن احتياجات شباب الباحثين بالجهات المشاركة، مضيفة أنه تم إطلاق مشروعين بحثيين بالتعاون مع الجامعات المشاركة، وجارى إعداد مشروع بحثى على المستوى القومى لدراسة أسباب ظهور أورام الثدى والقولون والمبيض فى سن مبكرة فى مصر.

وأوضحت الدكتورة نيفين عجمى عضو المكتب التنفيذى للشبكة ،أن اللقاء تناول اقتراح إجراء أبحاث عن المواد الطبيعية والوظيفية لبحث دورها فى مقاومة وعلاج مرض السرطان.