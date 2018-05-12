إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت محافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تابع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة 10 حالات تعد بدائرة مركز نصر النوبة منها 5 على أراضى مبانى بقرية بلانة بمساحة إجمالية تصل إلى 11 ألف م2 ، بجانب إزالة 5 حالات أخرى على أراضى زراعية بقرية أبوسمبل بمسطح يصل لأكثر من 16 ألف م2.

وشارك فى الحملة العاملون والفنيون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى، وذلك بقيادة طه حسين رئيس المركز، كما شاركت تشكيلات أمنية كبيرة من قوات إنفاذ القانون التابعة لمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد مساعد مدير الأمن.

وأكد اللواء مجدى حجازى على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ سلسلة هذه الحملات ضمن الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة فى إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والتى يتابعها أولاً بأول اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية.

وأشار إلى استمرار الحملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة، سواء أكانت مبانى أو زراعية لحين الانتهاء بالكامل من كافة حالات التعدى والتى يتم حصرها أولاً بأول من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى أو حالات التعدى الجديدة.

وأوضح مجدى حجازى بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ توصيات وقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة والخاصة بدراسة وفحص طلبات التقنين الواردة من المواطنين للمحافظة ومعاينتها على الطبيعة، للتأكد من انطباق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 عليها ، مشيراً إلى أن لجنة تقنين أوضاع التعدى تواصل عملها فى تلقى طلبات المواطنين الراغبين لإعادة حق الدولة وذلك فى إطار القانون للتصالح مع الدولة واسترداد حقها.