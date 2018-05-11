محافظ الدقهلية : تحصين 214.8 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، تحصين 214.8 ألف رأس ماشيه وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكداً علي استمرار حملات التحصين الوقائي بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديريه الطب البيطري، بشان نتائج حملة التحصين التي يتم تنفيذها حالياً ولمدة شهر، ويتم تنفيذها يومياً وتستهدف تغطيه رؤوس الماشية على أرض المحافظة.

وأوضح المنجى، استمرار عمل اللجان يوميا بمشاركه المعمل الفرعي لبحوث الحيوان والمجتمع المدني والادارات الزراعية والاوقاف والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء والقرى.

وثمن الشعراوي، جهود الطب البيطري في تنفيذ الحملة في جولتها الحالية، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ، على استمرار مراقبة المزارع والأسواق وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود اى حالات اشتباه وعقد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربيين لتعريفهم بأهمية التحصينات والأمراض الوبائية، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للدواجن ومختلف أنواع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض والعمل على تنمية الثروة الحيوانية.