video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية : تحصين 214.8 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية

الجمعة، 11 مايو 2018 02:02 م
محافظ الدقهلية : تحصين 214.8 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية تحصين ماشية -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، تحصين 214.8 ألف رأس ماشيه وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكداً علي استمرار حملات التحصين الوقائي بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديريه الطب البيطري، بشان نتائج حملة التحصين التي يتم تنفيذها حالياً ولمدة شهر، ويتم تنفيذها يومياً وتستهدف تغطيه رؤوس الماشية على أرض المحافظة.

وأوضح المنجى، استمرار عمل اللجان يوميا بمشاركه المعمل الفرعي لبحوث الحيوان والمجتمع المدني والادارات الزراعية والاوقاف والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء والقرى.

وثمن الشعراوي، جهود الطب البيطري في تنفيذ الحملة في جولتها الحالية، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ، على استمرار مراقبة المزارع والأسواق وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود اى حالات اشتباه وعقد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربيين لتعريفهم بأهمية التحصينات والأمراض الوبائية، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للدواجن ومختلف أنواع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض والعمل على تنمية الثروة الحيوانية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ35 منشأة طبية خالفت قوانين العمل

الدقهليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الدقهليه

تحصين ماشيه




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة