صور ..أهالى أبو الغيط يرفعون لافتات دعم أمن القليوبية فى مواجهة المجرمين

صور ..أهالى أبو الغيط يرفعون لافتات دعم أمن القليوبية فى مواجهة المجرمينالجمعة، 11 مايو 2018 06:04 م
أهالى قرية أبو الغيط ترفع لافتات لدعم الشرطة
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أعلن أهالى قرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، تضامنهم مع جهود وزارة الداخلية ومديرية أمن القليوبية، ودعمهم للشرطة وجهودها فى مواجهة العناصر الجنائية وتجار المواد المخدرة والصادر ضدهم أحكام جنائية.
وقام العشرات من مواطنى القرية بتعليق لافتات بمدخل القرية والشوارع الرئيسية وأمام المنازل تحيى وتثمن الجهود الشرطية، التى أثمرت عن ضبط عدد من حائزى ومحرزى الأسلحة النارية غير المرخصة وإعادة الاستقرار والأمن إلى القرية.
ووجه الأهالى الشكر للواء وزير الداخلية واللواء مدير أمن القليوبية والقيادات الأمنية على جهودهم الرامية لأمن وأمان المواطنين ومواجهة الخارجين عن القانون.
أهالى قرية أبو الغيط ترفع لافتات لدعم الشرطة
أهالى قرية أبو الغيط ترفع لافتات لدعم الشرطة
أهالى قرية أبو الغيط ترفع لافتات لدعم الشرطة
أهالى قرية أبو الغيط ترفع لافتات لدعم الشرطة
أهالى قرية أبو الغيط ترفع لافتات لدعم الشرطة
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