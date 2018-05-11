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الجمعة، 11 مايو 2018 08:30 م
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صور.. أقدم مساجد أسوان ينظم ندوة دينية بمناسبة حلول شهر رمضان

الجمعة، 11 مايو 2018 08:30 م
صور.. أقدم مساجد أسوان ينظم ندوة دينية بمناسبة حلول شهر رمضان جانب من الندوة
أسوان - عبد الله صلاح
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نظم مجلس إدارة مسجد الحاج حسن من أقدم مساجد محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ندوة دينية بالتعاون مع كوكبة من علماء كلية الدراسات الإسلامية فى أسوان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم والاحتفال بمولد الحاج حسن.

وقال الشيخ حسين الشاذلى رئيس مجلس ادارة المسجد ان الندوة تضمنت تلاوة لايات الذكر الحكيم للقاريء الشيخ محمود عطا الله قاريء المسجد تلاها كلمات لعلماء كلية الدراسات الاسلامية المشاركين فى الندوة  عن شهر رمضان وهم الدكتور نادى الازهرى عميد كلية الدراسات الاسلامية سابقا والدكتور احمد محمد بكرى مدرس الحديث وعلوم القران والدكتور محمد عبد الله احمد ابراهيم مدرس الفقه المقارن ، والدكتور صلاح احمد عيسى بكلية الدراسات الاسلامية، والدكتور محمد عبدالجليل عميد كلية الدراسات الازهرية بنات.

وأضاف أن الندوة تناولت القاء الضوء على فضل شهر رمضان المعظم واهمية الاستعداد له جيدا واستثمار مواسم الطاعات ومن بينها شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن الندوة أكدت على ضرورة الاستعداد لشهر رمضان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى كان يستعد لرمضان قبلها بشهرين اى مع بدء شهر رجب ، لذا علينا الاقتداء بسنة رسول الله الكريم اثناء هذا الشهر الفضيل للفوز بنفحاته وبركاته وتعظيم شعائر الله فى شهر رمضان

مشيرا الى ان الندوة تناولت ايضا فضل اولياء الله الصالحين الذين اتبعوا رضوان الله واطاعوه وقدموا نموذجا ومثالا حسنا فى الطاعة والعبادة لذلك نتقرب بمحبتهم الى الله سبحانه وتعالى.

 

 

ندوة دينية بأقدم مسجد بأسوان (1)
ندوة دينية بأقدم مسجد بأسوان 

 

ندوة دينية بأقدم مسجد بأسوان (2)
ندوة دينية بأقدم مسجد بأسوان 

 

ندوة دينية بأقدم مسجد بأسوان (3)
ندوة دينية بأقدم مسجد بأسوان 

 


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