توريد 185 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

وصلت كميات القمح التى تم توريدها إلى شون وصوامع محافظة الدقهلية منذ بدء التوريد، حتى صباح اليوم الأحد إلى 185 ألف طن، فيما استمرت عملية التوريد دون أى إعاقات فى مختلف المواقع، وتم حصاد 330 ألف فدان.

وقال المهندس محمد السيد عبدالله، إن هناك 3 مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع، تشمل مراكز بنى عبيد، ميت غمر، شربين، بسعة 135 ألف طن، والمواقع المُعَدّة من قِبل شركة مطاحن شرق الدلتا 92.400 ألف طن، ومواقع البنك الزراعى 25 موقعًا بطاقة استيعابية 38.40 ألف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه يتوقع أن يصل التوريد، هذا العام، إلى 300 ألف طن، مضيفا أن هناك تعليمات مشددة من قِبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية بمتابعة منع نقل الأقماح داخل أو خارج المحافظة، خاصة الأقماح المستوردة حتى لا يتم خلطها بالأقماح المصرية.