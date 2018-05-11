video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 185 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

الجمعة، 11 مايو 2018 03:51 م
توريد 185 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية صومعة قمح - أرشيفية
الدقهلية ـ محمد حيزة
إضافة تعليق

وصلت كميات القمح التى تم توريدها إلى شون وصوامع محافظة الدقهلية منذ بدء التوريد، حتى صباح اليوم الأحد إلى 185 ألف طن، فيما استمرت عملية التوريد دون أى إعاقات فى مختلف المواقع، وتم حصاد 330 ألف فدان.

 

وقال المهندس محمد السيد عبدالله، إن هناك 3 مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع، تشمل مراكز بنى عبيد، ميت غمر، شربين، بسعة 135 ألف طن، والمواقع المُعَدّة من قِبل شركة مطاحن شرق الدلتا 92.400 ألف طن، ومواقع البنك الزراعى 25 موقعًا بطاقة استيعابية 38.40 ألف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن.

 

 وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه يتوقع أن يصل التوريد، هذا العام، إلى 300 ألف طن، مضيفا أن هناك تعليمات مشددة من قِبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية بمتابعة منع نقل الأقماح داخل أو خارج المحافظة، خاصة الأقماح المستوردة حتى لا يتم خلطها بالأقماح المصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توريد 124 ألفا و 56 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة