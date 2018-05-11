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الكرملين: لا يجوز الربط بين عدم توريد صواريخ "إس 300" لسوريا وزيارة نتنياهو

الجمعة، 11 مايو 2018 01:47 م
الكرملين: لا يجوز الربط بين عدم توريد صواريخ "إس 300" لسوريا وزيارة نتنياهو المتحدث باسم الكرملين
أ ش أ
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أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمترى بيسكوف، أن الكرملين لا يعلق على تصريحات مساعد الرئيس الروسى للتعاون العسكرى فلاديمير كوجين، التى ذكر فيها أن روسيا لا تخطط لتوريد منظومة "اس 300" إلى سوريا.

وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، "إن ربط هذه التصريحات بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى موسكو أمر غير صحيح"، وأضاف "لا أريد التعليق على تصريحات كوجين، فهو الذى يشرف على نشاط لجنة التعاون العسكرى التقنى، ولا أفهم لماذا يتعين على التعليق على هذه التصريحات".

وتابع بيسكوف "لم يتم الإعلان عن مثل هذه التوريدات لسوريا أبدًا، ولكننا قلنا إن روسيا تترك لنفسها حق القيام بما تراه ضروريا بعد الضربات على سوريا"، وشدد على أنه لا يجوز ربط تصريحات كوجين بزيارة نتنياهو الأخيرة، وكان مساعد الرئيس الروسى للتعاون العسكرى التقنى، فلاديمير كوجين، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، أنه لا تجرى فى الوقت الراهن مع سوريا أى مفاوضات لتزويدها بمنظومات الصواريخ الروسية "إس 300".


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