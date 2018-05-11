الشرطة العراقية تنفى فرض حظر التجوال خلال الانتخابات البرلمانية غدا

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نفت الشرطة العراقية فرض حظر التجوال فى أنحاء البلاد خلال الانتخابات البرلمانية التى ستجرى غدا السبت، وأكدت أن جميع المراكز الانتخابية مؤمنة بشكل كامل.

وأكد قائد شرطة محافظة واسط اللواء قاسم راشد زويد، اليوم الجمعة، أن جميع المراكز الانتخابية مؤمنة تماما، ولا حظر للتجوال فى المحافظة غدا تزامنا مع يوم الانتخابات.

وقال زويد فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية، إن الأخبار المتداولة بفرض حظر التجوال غدا السبت غير صحيحة، وأكد أن الأجهزة الأمنية وبعد أدائها الواجب الوطنى والانتخاب ستواصل حماية مراكز الإنتخاب.

وأضاف، أن جميع المراكز، وضمن الخطة الأمنية التى يتم الإشراف عليها بشكل مباشر، مؤمنة بشكل كامل، وبالتالى لا حاجة لحظر التجوال، لا سيما أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيا وحرصا على وطنهم.

ومن المقرر أن تنطلق غدا السبت فى جميع المحافظات العراقية الانتخابات التشريعية العامة، لاختيار أعضاء مجلس النواب فى دورته التشريعية الرابعة.