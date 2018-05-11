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الجمعة، 11 مايو 2018 05:53 ص
خالد صلاح
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الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون مجال النقل البري

الجمعة، 11 مايو 2018 05:08 ص
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون مجال النقل البري عبد الله الثانى ملك الأردن
عمان أ ش أ
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بحث مدير عام هيئة النقل البرى صلاح اللوزى، الخميس، مع مدير عام هيئة النقل البرى العراقى عماد الأسدى العديد من الملفات والقضايا المتصلة بالنقل بين البلدين على صعيد البضائع والأمور اللوجستية وتسهيل دخول البضائع الأردنية.

وأكد الجانبان على تذليل كافة الصعوبات التى تواجههما على صعيد التبادل التجارى وتوسيع آليات التنسيق المشرك فى جميع المجالات بما يخدم البلدين ، وشددا على أهمية توسيع أفاق التعاون والتفاهم للارتقاء بالخدمات المقدمة على صعيد النقل لدى الجانبين وتسهيل الإجراءات أمام الشاحنات وتطوير عمليات التبادل التجارى عبر معبر الكرامة الحدودى "طريبيل".

وتم خلال اللقاء بحث أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقى بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية والى دخوله حيز التنفيذ وتوسيع قائمة المنتجات المعفاة بين البلدين.ش

 


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