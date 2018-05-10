نجاة مرشحة الانتخابات النيابية بالعراق من محاولة اغتيال فى ديالى

نجاة مرشحة الانتخابات النيابية بالعراق من محاولة اغتيال فى ديالىالخميس، 10 مايو 2018 08:00 ص
عناصر من الجيش العراقى
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أفاد مصدر محلى بمحافظة ديالى (شرق العاصمة) العراقية بغداد، اليوم الخميس بأن مرشحة للانتخابات النيابية نجت من محاولة اغتيال بهجوم مسلح استهدفها شمال شرق المحافظة.
وقال المصدر - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - إن المرشحة عن الاتحاد الوطنى الكردستانى افين محمد حسن الزهاوى تعرضت لمحاولة اغتيال باطلاق النار على مركبة تقلها فى اطراف قضاء خانقين، (100كم شمل شرق بعقوبة)"، مضيفا أن الزهاوى لم تصب بأى اذى.
يذكر أن 30 حزبا وتحالفا يتنافسون فى الانتخابات النيابية بديالى للفوز بـ14 مقعدا وهى حصة المحافظة فى الدورة النيابية القادمة.
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