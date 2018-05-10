ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة ، بينما غادر سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة ، و بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة ، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .



وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم ، مغادرة القطار رقم 2461 محمل بـ 1054 طن قمح ، كما غادرت 96 سيارة نقل محملة بـ4607 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173003 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24668 طنا .

وفى سياق متصل ، استقبل الميناء في الثالثة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 5000 طن يوريا و7200 طن فوسفات و400 طن أسمنت وإعادة شحن 1200 طن كسب فول صويا .