video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 10 مايو 2018 01:33 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة ، بينما غادر سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة ، و بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة ، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم ، مغادرة القطار رقم 2461 محمل بـ 1054 طن قمح ، كما غادرت 96 سيارة نقل محملة بـ4607 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173003 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24668 طنا .

وفى سياق متصل ، استقبل الميناء في الثالثة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 5000 طن يوريا و7200 طن فوسفات و400 طن أسمنت وإعادة شحن 1200 طن كسب فول صويا . 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ميناء دمياط

الحاويات

القمح




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة