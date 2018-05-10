محافظ البحيرة توزع شهادات أمان على المرأة المعيلة بالمجان

البحيرة - ناصر جودة

شهدت منذ قليل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الاحتفالية التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد بمكتبة مصر العامة بدمنهور لتسليم شهادات أمان بالمجان على المرأة المعيلة بالبحيرة، وذلك فى اطار دعم المرأة المعيلة وتمكينها.

ووفر فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى بالبحيرة عدد 1323 شهادة امان سيتم توزيعها بالمجان .

وسلمت محافظ البحيرة 361 شهادة أمان على المرأة المعيلة ببندر ومركز دمنهور وسيتم توزيع باقى الشهادات تباعا على المرأة المعيلة بباقى مدن ومراكز المحافظة .

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على توفير الحماية والضمان لأسر العمالة اليومية والمؤقتة والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إنشاء نظام تأمينى يضمن الحماية التأمينية على المواطن البسيط والحرفي.