لقاء علمى لعرض برنامج "نيوتن - مشرفة" لتمويل المشروعات البحثية بجامعة طنطا

الغربية أحمد زيادة

أقيم اليوم بقاعة المؤتمرات النوعية بإدارة جامعة طنطا اللقاء العلمى لعرض برنامج "نيوتن - مشرفة" الخاص بتمويل المشروعات البحثية.

و صرح الدكتور شريف شحاته، المفوض بتسيير أعمال مجلس الدراسات العليا والبحوث، فى بيان بأن برنامج "نيوتن - مشرفة" يعد التزاما كبيرا وواضحا من جانب المملكة المتحدة، كما يكشف مدى جدية مصر والمملكة المتحدة بشأن بناء شراكة قوية طويلة الأجل فى مجالى العلوم والابتكار بتمويل قدره 300.000 جنيه استرلينى لمدة عامين.

من جانبها قامت شهيرة عمارة، رئيس برنامج نيوتن مشرفه بالسفارة البريطانية بعرض أهداف برنامج نيوتن لتمويل المشروعات البحثية للباحثين والتنمية المستدامة وشروط الالتحاق بالبرنامج فى إطار دعم التعاون البحثى فى جميع قطاعات البحث العلمى والابتكار المصرية والبريطانية، كما أعلنت عن منح دراسية متمثلة فى الماجستير والدكتوراة بشكل مشترك بين جامعة طنطا والجامعات البريطانية والتى تولى اهتماماً كبيراً بالمجالات العلمية على وجه الخصوص.

حضر اللقاء الدكتور الرفاعى مبارك، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، والدكتوره هويدا إسماعيل المنسق العام للطلاب الوافدين، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة، والدكتور شريف صالح الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد عبد المطلب جاد، الأستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد طه الأستاذ بكلية التربية، وعددكبير من الهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة.



اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة



اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة



اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة