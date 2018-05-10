video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لقاء علمى لعرض برنامج "نيوتن - مشرفة" لتمويل المشروعات البحثية بجامعة طنطا

الخميس، 10 مايو 2018 04:30 م
لقاء علمى لعرض برنامج "نيوتن - مشرفة" لتمويل المشروعات البحثية بجامعة طنطا اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة بجامعة طنطا
الغربية أحمد زيادة
إضافة تعليق

أقيم اليوم بقاعة المؤتمرات النوعية بإدارة جامعة طنطا اللقاء العلمى لعرض برنامج "نيوتن - مشرفة" الخاص بتمويل المشروعات البحثية.

و صرح الدكتور شريف شحاته، المفوض بتسيير أعمال مجلس الدراسات العليا والبحوث، فى بيان بأن برنامج "نيوتن - مشرفة" يعد التزاما كبيرا وواضحا من جانب المملكة المتحدة، كما يكشف مدى جدية مصر والمملكة المتحدة بشأن بناء شراكة قوية طويلة الأجل فى مجالى العلوم والابتكار بتمويل قدره 300.000 جنيه استرلينى لمدة عامين.

من جانبها قامت شهيرة عمارة، رئيس برنامج نيوتن مشرفه بالسفارة البريطانية بعرض أهداف برنامج نيوتن لتمويل المشروعات البحثية للباحثين والتنمية المستدامة وشروط الالتحاق بالبرنامج فى إطار دعم التعاون البحثى فى جميع قطاعات البحث العلمى والابتكار المصرية والبريطانية، كما أعلنت عن منح دراسية متمثلة فى الماجستير والدكتوراة بشكل مشترك بين جامعة طنطا والجامعات البريطانية والتى تولى اهتماماً كبيراً بالمجالات العلمية على وجه الخصوص.

حضر اللقاء الدكتور الرفاعى مبارك، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، والدكتوره هويدا إسماعيل المنسق العام للطلاب الوافدين، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة، والدكتور شريف صالح الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد عبد المطلب جاد، الأستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد طه الأستاذ بكلية التربية، وعددكبير من الهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة.

 

اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة (1)
اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة 

 

اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة (4)
اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة 

 

اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة (5)
اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة 

 

اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة (6)
اللقاء العلمى لعرض برنامج نيوتن - مشرفة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد طلاب جامعة طنطا :سحب الثقة من أمين سر التربية الرياضية بسبب أحداث شغب

أخبارمصر أخبار المحافظات

أخبار الغربية قاعة المؤتمرات

اللقاء العلمى

نيوتن

مشرفه




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة