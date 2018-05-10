صور ..محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلا رمضان "للسلع الغذائية بدمنهور

البحيرة - ناصرجودة

أكدت محافظ البحيرة تكثيف الجهود لفتح منافذ السلع الغذائية المخفضة بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأضافت أن منافذ بيع السلع المخفضة بمراكز المحافظة ،بلغت 200 منفذ منها 58 منفذا تابعا للوحدات المحلية بالمدن والقرى ، و11 منفذا تابعا للغرفة التجارية بالإضافة الى 24 منفذ تابع للقوات المسلحة ،و 74 منفذا تابع لمدارس التعليم الفنى.

جاء ذلك خلال افتتاحها معرض السلع الغذائية المخفضة بمدينة دمنهور، تحت شعار " أهلا رمضان" بمشاركة اللواء مجدى عنانى السكرتير العام لمحافظة البحيرة ،والمحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم ،و محمد وجيه خالد مدير جهاز تنمية المشروعات ودعاء قنديل أمين صندوق الغرفة التجارة بالبحيرة ، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور .

ووجهت محافظ البحيرة القيادات التنفيذية ، بضرورة التوسع فى فتح وتوفير منافذ لبيع السلع التموينية والإعلان عنها بكافة مدن ومراكز المحافظة مع تكثيف الحملات التموينية على المحال والاسواق ،للتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات بالأسعار المقررة وردع المخالفين.

من جانبه أكد فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة أن افتتاح هذه المعارض يأتى ضمن توجهات الغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية وذلك لمحاربة الغلاء وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل ،مضيفا أن معارض "اهلا رمضان" يقام بأرض المعارض بمدينة دمنهور وامام امام شركة عمر افندى بشارع احمدعرابى بمدينة كفر الدوار فى الفتره من 10 مايو حتى 31 مايو بالاضافة الى عدد 17منفذ بمختلف مدن المحافظة

واوضح رئيس الغرفة التجارية أن الغرفة التجارية تتحمل كافة تكاليف تجهيز المعارض و توفير مساحات العرض دون تقاضى اى مقابل مادى من الشركات العارضة بشرط ان تقوم تلك الشركات بالبيع بأقل من سعر الجملة مشيرا إلى اشتراك 25 شركة من كبرى شركات المواد الغذائية بالمعرض بنسبة خصومات تصل الى 25% .



محافظ البحيرة تفتتح معرض اهلا رمضان



معرض اهلا رمضان بدمنهور



جانب من افتتاح معرض اهلا رمضان