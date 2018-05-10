صور.. قوات الجيش العراقى تشارك بكثافة فى أول انتخابات برلمانية بعد هزيمة داعش

كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أ ف ب

شهدت مقار اقتراع الانتخابات البرلمانية فى العراق، اليوم الخميس إقبال كثيف من رجال الجيش للمشاركة فى الانتخابات.

وبدأت صباح اليوم الخميس فى العاصمة بغداد، والمحافظات العراقية عملية التصويت الخاص التى تشمل أفراد القوات المسلحة، بكافة صنوفها ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

وجاءت عملية التصويت، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ـ الفضائية وسط إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الاقتراع المخصصة للتصويت الخاص.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التى تجرى فى البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابى نهاية العام الماضى، والثانية منذ الانسحاب الأمريكى من العراق عام 2011.

كما أنها رابع انتخابات منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، والتى ستجرى فى 12 مايو المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذى بدوره ينتخب رئيسى الوزراء والجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفا انتخابيا، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا، وهذا العدد أقل من مرشحى انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.



أحد جنود الجيش العراقى يرفع علامة النصر بعد مشاركتة فى الانتخابات



إقبال من قوات الجيش العراقى



جنود الجيش العراقى يرفعون علامات النصر



قوات الجيش العراقى



مشاركة كثيفة من رجال الجيش العراقى



أحد القادة يشارك فى انتخابات البرلمان



أحد المنتخبين



التصويت فى الانتخابات البرلمانية فى العراق



الجيش العراقى يشارك فى التصويت



المشاركة فى الانتخابات



جانب من المشاركة فى الانتخابات



مشاركة عناصرالقوات المسلحة العراقية