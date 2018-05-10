"الغضبان" و"المصليحى" يتفقدان شركة بورسعيد للمطاحن بالمنطقة الصناعية.. صور

بورسعيد- محمد فرج

تفقد المحافظ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

كما تفقدا أقسام الشركة وخطوط إنتاج المطحن الذى يعمل بأحدث الأجهزة والنظم الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى إلا فى المراحل النهائية بعد التعبأة.