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الخميس، 10 مايو 2018 08:23 م
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"الغضبان" و"المصليحى" يتفقدان شركة بورسعيد للمطاحن بالمنطقة الصناعية.. صور

الخميس، 10 مايو 2018 07:02 م
"الغضبان" و"المصليحى" يتفقدان شركة بورسعيد للمطاحن بالمنطقة الصناعية.. صور جانب من الجولة
بورسعيد- محمد فرج
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تفقد المحافظ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

كما تفقدا أقسام الشركة وخطوط إنتاج المطحن الذى يعمل بأحدث الأجهزة والنظم الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى إلا فى المراحل النهائية بعد التعبأة.

أحدث-الآت-المطحن
 

المحافظ-والوزير
 

الوزير-وأحدالمسئولين-بالمطحن
 

الوزير-وحديث-جانبى-مع-المحافظ
 

جانب-من-الجولة-التفقدية-للمطحن-الحديث-جنوب-بورسعيد
 

خطوط-الإنتاج
 

 


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