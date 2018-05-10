إزالة 43 حالة تعد وتوزيع 20 ألف طن أسمدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 43 حالة تعد على 3 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، وتم تسويق 138 ألف طن قمح على مستوى قطاعات بالمحافظة للبنك المصرى الزراعى ، وشركة القابضة مطاحن وشركة القابضة صوامع .

وقال المهندس عبد الرافع عبد العظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، تم توزيع 63 طن على الأراضى الزراعية ، وتوزيع 2 ألف طن تقاوى على الفلاحين ، وتمت زراعة المحاصيل الصيفية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية منها 13 ألف فدان أرز ، وشتل أكثر من 9 أفدنة، وزراعة 11 ألف فدان ذرة ، و 7 آلاف ذرة صفراء .

وأضاف عبد العظيم ، لـ " اليوم السابع " ، تم حصاد المحاصيل الشتوية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية ، فتم 238 ألف فدان قمح ، وفدان كتان ، و9 آلاف فدان فول ، و445 فدان شعير ، وفدان بصل ، وفدان عدس ، وتم حصاد 92 ألف فدان بنجر، وتم إخلاء وحرث وتخطيط لزراعة القطن 97 ألف فدان ، وزرع منها أكثر من 86 ألف فدان، وتم علاج فدان قطن المنزرع من الآفات الأولى على جميع قطاعات المحافظة الزراعية من دودة قارضة وتربس ومن وكارس وجاسيد و وحفار، وتم تطهير 51 كيلو متر مراوى ،و70 كيلو متر مصارف، بالإضافة إلى المرور على مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز" كفر الشيخ – قلين – دسوق – الرياض - سيدى سالم " فى الفترة من 06 مايو حتى 10 مايو 2018.

وقال وكيل وزارة الزراعة ، إنه تفقد الحملة القومية لمحصول القطن على الحقول الإرشادية بمركز كفر الشيخ ومركز دسوق ، ومركز بلطيم ، وعُقدت ندوة إرشادية خاصة بمحصول القطن بمركز بيلا،و تم توزيع 11 ألف طن يوريا ، و9 ألاف طن نترات.