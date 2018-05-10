إحالة 12 طبيب ومراقب صحى بوحدة صحية للتحقيق بدسوق كفر الشيخ

إحالة 12 طبيب ومراقب صحى بوحدة صحية للتحقيق بدسوق كفر الشيخالخميس، 10 مايو 2018 03:31 م
اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ
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قرر اللواء حمدى محمود الحشاش ،مساعد محافظ كفر الشيخ ،لمنطقة غرب و رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، إحالة 12 طبيب ومراقب صحى من بشرى وأطفال وأسنان وصيادلة بالوحدة الصحية بقرية الصافية للتحقيق، لغيابهم بدون أذن.
وكانت لجنة من مجلس مدينة دسوق، فى زيارة مفاجئة للوحدة الصحية لقرية الصافية، وتبين من خلال الزيارة المفاجئة غياب 12 طبيب ومراقب صحى، وأعدت اللجنة مذكرة عرضتها على مساعد محافظ كفر الشيخ، والذى قرر إحالة المتغيبين للتحقيق الفورى واتخاذ اللازم قانوناَ.
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