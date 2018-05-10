أسرة محام محتجز بالسعودية تناشد بالإفراج عنه.. وتؤكد: ليس لع علاقة باليمن

أسرة محام محتجز بالسعودية تناشد بالإفراج عنه.. وتؤكد: ليس لع علاقة باليمنالخميس، 10 مايو 2018 05:09 م
المحامى المحتجز بالسعوديه
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طالب المئات من أبناء قرية ميت الارم، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالإفراج عن هشام الدمرداش، محام مصرى، محتجز بالسعودية.
وطالبت أسرة المحامي، وزملاؤه وأبناء القرية، السلطات السعودية بالإفراج عنه، وناشدوا السفارة المصرية سرعة التدخل لإنقاذه وإعادته لوطنه.
وقالت سارة الدمرداش زوجة المحامي المحتجز بالمملكة العربية السعودية، "إن زوجها ذهب لأداء فريضة العمرة، وأثناء عودته إلى مصر، تم إيقافه بمطار جدة، والقبض عليه، بدون سبب، ولم نعلم شيئا عنه، ولما نشرنا القصة على السوشيال ميديا، علمنا أنه تم اعتقاله بسبب أنه مواليد اليمن، ولم يستدل عن محبسه ولا عن أي معلومات عنه".
وأضافت الدمرداش في حديثها لليوم السابع، زوجي ولد في اليمن لأن أبويه كانا في إعارة وقتها، ولم يزر اليمن أو يذهب إليها أبدا، كل علاقته باليمن أنه ولد هناك، وليس له ميول سياسية ولا حزبية، وأدى العمرة بسلام دون مشاكل، ولا يوجد سبب لاعتقاله، أو احتجازه.
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