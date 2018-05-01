محافظ الإسكندرية : ضح كميات إضافية من كافة السلع بالمعارض الرمضانية والمجمعات الاستهلاكية







الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، جاهزية المحافظة لاستقبال شهر رمضان ، وأنها أنهت كافة الترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال الشهر الكريم ، مشيرا إلى أن الاستعدادات لشهر رمضان المقبل بدأت منذ عدة أسابيع ، لتوفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية للمواطنين، وأوضح أن الاحتياطيات منها متوفرة بكمية كبيرة سواء من خلال معارض أهلا رمضان أو السلع التموينية الخاصة بشهر مايو المقبل ، وكذا التنسيق لإقامة شوادر بالأحياء لبيع السلع المطلوبة ، فضلا عن التنسيق مع السلاسل التجارية المختلفة لعمل تخفيضات مناسبة على كافة السلع الاستهلاكية بمناسبة هذا الشهر الكريم ، علاوة على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات الأخرى.

ولفت المحافظ فى بيان له ، إلى أن مديرية التموين بالإسكندرية اتخذت اجراءاتها الاستباقية استعدادا لشهر رمضان الكريم ، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية والرمضانية بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة " الشركة القابضة للصناعات الغذائية " ، وهي شركة المجمعات الغذائية وشركة الزيوت والصابون وشركة المطاحن وشركة إدفينا للصناعات الغذائية ، وذلك بضخ كميات كبيرة من هذه السلع بالمعارض والشوادر الرمضانية وفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لها .

وأوضح سلطان أن المديرية تنسق مع الشركات المنتجة لاسطوانات الغاز لضخ كميات إضافية من الاسطوانات بالمناطق التي لايوجد بها غاز طبيعي وذلك لزيادة الطلب عليها خلال هذا الشهر الكريم ، وكذا تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة ومدى مطابقة السلع للمواصفات والاستهلاك الآدمي ، وذلك بعمل حملات بالتنسيق مع مباحث التموين وتفتيش اللحوم والطب البيطري ومراقبة الإغذية بمديرية الشئون الصحية والأحياء والمتابعة .

على الصعيد ذاته ، أشار المحافظ إلى أن مديرية التموين تواصلت مع الغرفة التجارية بالإسكندرية بشأن الاجتماع الذي تم بوزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية للتنسيق لمعارض أهلا رمضان بالمحافظات ، والذي تم الاتفاق على أنها تبدأ على مستوى الجمهورية في 10 مايو الجاري ، وجاري التنسيق مع الغرفة التجارية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات الخاصة لإقامة هذه المعارض .

وأضاف أنه تم التنسيق مع أحد السلاسل التجارية والمنتشرة بفروعها بأحياء الإسكندرية ، لعمل تخفيضات على السلع المختلفة بمناسبة شهر رمضان الكريم ، وكذا وفرت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية كميات إضافية من السلع الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار وتخفيضات تصل لـ 20٪؜ ، وذلك طبقا لتعليمات الوزارة ، علاوة على التنسيق مع النواب والمجتمع المدني بإقامة شوادر رمضانية بدوائرهم وتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة ، لافتا إلى أن المقررات التموينية والتي تصرف بالبطاقات الذاتية متوفرة لدى الشركة العامة لتجارة الجملة والبدالين التموينين وشركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.